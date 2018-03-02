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الرباط: المغرب حريص على سيادته فى علاقاته الدولية

الجمعة، 02 مارس 2018 01:02 ص
الرباط: المغرب حريص على سيادته فى علاقاته الدولية العاهل المغربى





رويترز
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أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن المغرب فى علاقاته الدولية وفى اتفاقياته التى يوقعها مع أى طرف أيا كان، يحرص دائما على "سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل أى مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب فى علاقاته الخارجية".

 

وشدد رئيس الحكومة المغربية، خلال افتتاحه المجلس الحكومى المنعقد الخميس، تعليقا على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاق الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أن هذا "الموضوع يتابعه جلالة الملك شخصيا، وأتابعه أيضا مع وزارتى الخارجية والفلاحة، كما أن الرأى العام الوطنى المغربى مهتم به كثيرا".

 

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب الذى يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضى قدما فى الحفاظ على مصالحه"، إذ أنه عدا هذه الثوابت الأساسية، يوضح رئيس الحكومة، فإن المغرب "مرن فى التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفى لشركائه".

 

 

 


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