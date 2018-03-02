الرئيس الأمريكى يهاجم أليك بولدوين: تقليدك لى كان تعذيبا للمشاهدين

الرئيس الأمريكى يهاجم أليك بولدوين: تقليدك لى كان تعذيبا للمشاهدينالجمعة، 02 مارس 2018 01:35 م
الممثل الأمريكى أليك بولدوين
كتبت رباب فتحى
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هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب الممثل أليك بولدوين، الذى يقوم بتقليده فى البرنامج الشهير "ساترداى نايت لايف"، والذى اعتاد تقديم مادة ساخرة عن ساكن البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة العام الماضى.
وقال ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" للتدوين القصير إن "أليك بولدوين، الممثل الذى أنقذ مهنته تقليدى السئ فى برنامج "ساترداى نايت لايف"، يقول الآن إن تقليدى كان بمثابة تعذيب بالنسبة له. أليك، لقد كان تعذيبا لهؤلاء الذين أجبروا على مشاهدتك. أعيدوا داريل هاموند، لقد كان أكثر مرحا وموهبة أعظم بكثير".
ويذكر لن داريل هاموند كان من بين أشهر الممثلين فى برنامج "ساترداى نايت لايف".
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