الداخلية تضبط 75 قطعة سلاح بينها رشاشات بحوزة 58 متهمًا







كتب محمود عبد الراضى

داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عددًا من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، فى ضبط 75 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات بحوزة 58 متهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.