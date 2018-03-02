video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 75 قطعة سلاح بينها رشاشات بحوزة 58 متهمًا

الجمعة، 02 مارس 2018 03:49 م
الداخلية تضبط 75 قطعة سلاح بينها رشاشات بحوزة 58 متهمًا اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عددًا من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، فى ضبط 75 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات بحوزة 58 متهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مساعد وزير الداخلية يقود جولة مفاجئة بسجن قنا

وزير الداخلية يوجه قوافل طبية لعلاج المرضى فى الشلاتين بالمجان

الداخلية تضبط 4 آلاف خط محمول مسجل ببيانات وهمية لمنع استخدامها بالجرائم

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

السلاح



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة