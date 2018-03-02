video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 675 مركبا نيليا مخالفا و502 قضية تعدى على الزراعات

الجمعة، 02 مارس 2018 04:44 م
الداخلية تضبط 675 مركبا نيليا مخالفا و502 قضية تعدى على الزراعات مراكب نيلية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات الإدارية المعنية.

ونجحت شرطة المسطحات، خلال شهر، فى 2232 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 436 قضية تعدى على نهر النيل والمجارى المائية عبارة عن "إلقاء مخلفات – ردم – تشوين – بناء".

ونجحت شرطة المسطحات فى ضبط 675 قضية متنوعة مخالفة قانون الملاحة الداخلية، و502  قضية تعدى على الأراضى الزراعية بدون ترخيص .

 

 


إضافة تعليق

الداخلية

المسطحات المائية

حملات امنية



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة