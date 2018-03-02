الداخلية تضبط 675 مركبا نيليا مخالفا و502 قضية تعدى على الزراعات







كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات الإدارية المعنية.

ونجحت شرطة المسطحات، خلال شهر، فى 2232 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 436 قضية تعدى على نهر النيل والمجارى المائية عبارة عن "إلقاء مخلفات – ردم – تشوين – بناء".

ونجحت شرطة المسطحات فى ضبط 675 قضية متنوعة مخالفة قانون الملاحة الداخلية، و502 قضية تعدى على الأراضى الزراعية بدون ترخيص .