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الداخلية التونسية تحبط محاولة 6 أشخاص للهجرة غير الشرعية فى صفاقس

الجمعة، 02 مارس 2018 10:39 م
الداخلية التونسية تحبط محاولة 6 أشخاص للهجرة غير الشرعية فى صفاقس الشرطة التونسية - أرشيفية





(أ ش أ)
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تمكنت قوات الحرس الوطنى التونسى بولاية صفاقس، من إلقاء القبض على 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و36 عامًا وصادرت لديهم مبلغًا ماليًا من العملة التونسية قدره 3700 دينار، ومبلغًا ماليًا من العملة الأجنبية يبلغ 150 يورو.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنه خلال التحقيق مع المضبوطين اعترفوا أنهم وصلوا إلى المنطقة بهدف القيام بعملية اجتياز للحدود البحرية بشكل غير شرعي.

وأضاف البيان، أن النيابة العامة، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم ومحاكمتهم بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية سرًا.

 


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الهجرة غير الشرعية

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