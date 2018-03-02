الحماية المدنية تخمد حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمخزن قطع غيار سيارات بدائرة القسم.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أنه نشب بمخزن قطع غيار سيارات على مساحة 120 متر تقريباً ملك " م . ص . ا " تاجر قطع غيار سيارات ومقيم بذات الناحية.

وأسفر الحريق عن بعض التلفيات، منها احتراق كمية من قطع غيار السيارات، وبسؤال المالك رجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.