التعليم: انتهينا من إرسال نشرة المحذوفات بمناهج صفوف النقل للمدارس







كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع وصول نشرة المحذوفات إلى المدارس على مستوى الجمهورية من خلال مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالديوان.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع" إن الوزارة تتابع مدى التزام المدارس بنشرة المحذوفات وأيضا تطبيقها على مناهج الفصل الدراسى الثانى، لافتة إلى أنه سيتم أيضا تعميم خطاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بضرورة عدم ورود اى أجزاء من التى تم تخصيصها للإطلاع فى أسئلة الامتحانات.

وكان أولياء الأمور أكدوا عدم وصول اى نشرات بالمحذوفات إلى المدارس.