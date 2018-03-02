"التخطيط": 95 مليار جنيه استثمارات عامة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى







كتب مصطفى عبد التواب

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الاستثمارات العامة، التى تشمل استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ساهمت بنحو 95 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 86%.

كما أشارت الوزارة إلى مصادر النمو الاقتصادى، حيث تصاعد المساهمة النسبية للتغير فى صافى الصادرات إلى 34%، واستقرار مساهمة الاستهلاك النهائى فى النمو عند نحو 30%، وأنه جاء مساهمة الاستثمار فى النمو بنحو 36% فى الربع الثانى من العام المالى 17/2018.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 خلال مؤتمر صحفى عقد بمحافظة الفيوم السبت الماضى.