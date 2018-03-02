video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التخطيط": 95 مليار جنيه استثمارات عامة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى

الجمعة، 02 مارس 2018 11:27 ص
"التخطيط": 95 مليار جنيه استثمارات عامة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى هالة السعيد وزيرة التخطيط





كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الاستثمارات العامة، التى تشمل استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ساهمت بنحو 95 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 86%.

 

كما أشارت الوزارة إلى مصادر النمو الاقتصادى، حيث تصاعد المساهمة النسبية للتغير فى صافى الصادرات إلى 34%، واستقرار مساهمة الاستهلاك النهائى فى النمو عند نحو 30%، وأنه جاء مساهمة الاستثمار فى النمو بنحو 36% فى الربع الثانى من العام المالى 17/2018.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى والنصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 خلال مؤتمر صحفى عقد بمحافظة الفيوم السبت الماضى.

 

تو

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على معدل النمو فى القطاعات المختلفة خلال الربع الثانى من العام الجارى

تخطيط

استثمار

استثمار مباشر

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة