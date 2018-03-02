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التحفظ على جبن منتهى الصلاحية وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 02 مارس 2018 01:54 م
التحفظ على جبن منتهى الصلاحية وألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية حملة تموينية -أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
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نفذت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العقيد محمد عتمان مدير الإدارة حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط جبن أبيض منتهى الصلاحية وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "محمد.م.ا" 52 سنة صاحب مخبز سياحى ببندر سمنود وبحوزته 16 أسطوانة غاز منزلية مدعمة سعة 12.5 كجم  فى المحضر 7408 مركز سمنود، وضبط "سعيد.ر.ا.ع" 43 سنة صاحب مخزن أسمدة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات وبحوزته 30 جوال أسمدة زراعية (يوريا – نترات) المخصص صرفها على بطاقات الحيازة الزراعية فى المحضر 10402 جنح مركز كفر الزيات.

 

كما تم ضبط "علاء الدين.ص.م" 47 سنة صاحب مصنع جبن بدون ترخيص بطريق سمنود المنصورة القديم مركز سمنود وبحوزته 40 صفيحة جبن أبيض منتهى الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، و2 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك فى المحضر 7410 جنح  مركز سمنود، وضبط "أمينة.ع.ا.إ" 37 سنة صاحبة محل بقالة بقرية سامول مركز المحلة وبحوزتها 7500 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر  فى المحضر 15324 جنح مركز المحلة.

 

وتم ضبط 106 عبوات مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بقرية أبيار مركز كفر الزيات فى المحضر 10401 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "مؤمن.ن.ع" صاحب سوبر ماركت بشارع مصطفى كامل ثان طنطا ومديره المسئول "رامى.ن.ع.ا" 29 سنة مقيم بقرية كفر عصام البلد وبحوزتهما 93 عبوة شاورما – مرقه دجاج – بهرات – منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 364 جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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