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التجارة العالمية توجه تحذيرا من حرب تجارية بسبب خطة أمريكا لتعرفات الصلب

الجمعة، 02 مارس 2018 06:14 م
التجارة العالمية توجه تحذيرا من حرب تجارية بسبب خطة أمريكا لتعرفات الصلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رويترز
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عبًر روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن قلقه اليوم الجمعة، بشأن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، وهو تدخل نادر للغاية فى السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو فى المنظمة.

وقال أزيفيدو فى بيان مقتضب أصدرته المنظمة "تشعر منظمة التجارة العالمية بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أمريكية لفرض تعرفات جمركية على الصلب والألومنيوم. احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين".

وأضاف أن نشوب "حرب تجارية ليس في مصلحة أحد. منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق للغاية".

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة، إن أوروبا سترد بشكل مشترك وقوي إذا مضت إدارة ترامب قدما فى خطط لفرض تعرفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأبلغ لومير الصحفيين "جميع الخيارات على الطاولة"، مضيفا أن واشنطن يجب أن تتوقع ردا "قويا وأحادي الجانب ومنسقا" من الاتحاد الأوروبى.

وقال لومير "تلك الإجراءات الأحادية الجانب غير مقبولة، سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبى والشركات الأوروبية مثل فالوريك وأرسيلور" فى إشارة إلى أرسيلور ميتال الأوروبية لإنتاج الصلب ومقرها لوكسمبورج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه سيعلن رسميا الأسبوع القادم عن رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم على الرغم من أن مسئولين بالبيت الأبيض قالوا فى وقت لاحق إن بعض التفاصيل ما زالت بحاجة إلى تعديلات. 

 
 

 


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