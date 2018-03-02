الإحصاء: 2.2 مليار دولار صادرات مصر فى شهر وارتفاع نسبة تغطيتها للواردات لـ43%







كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 43.1%، مقابل 34.6% فى نوفمبر 201، حيث بلغت قيمة الصادرات فى نوفمبر 2017 نحو 2.230 مليار دولار، مقابل 5.090 مليار دولار واردات.



صادرة عن جهاز الإحصاء

وفى السياق ذاته أشار الجهاز فى تقرير صادر عنه خلال نشرته المعلوماتية لشهر فبراير الماضى 2018، إلى حجم واردات وصادرات مصر لمجموعة من دول العالم، أهمها الدول العربية، والتى تراجعت الصادرات إليها خلال شهر نوفمبر الماضى إلى 787.7 مليون دولار، مقابل 921.7 مليون دولار فى نوفمبر 2016.



صادرات الدول العربية



واردات الدول العربية

كما تراجعت الواردات من الدول العربية أيضاً، بالغة 770.2 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 915.4 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2016، كما أشار جهاز الإحصاء فى تقريره إلى صادرات وواردات دول حوض النيل، حيث أوضح ارتفاع الصادرات، والتى بلغت قيمتها 62.9 مليون دولار فى نوفمبر 2017، مقابل 48.4 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2016، بينما بلغت الواردات والتى سجلت تراجعاً، 19.2 مليون دولار، مقابل 22.2 مليون دولار.



صادرات حوض النيل



واردات حوض النيل

وتضمن التقرير الإحصائى الإشارة إلى صادرات وواردات مجموعة دول الكوميسا "بخلاف دول حوض النيل"، حيث انخفضت الصادرات إليها، إلى 6.5 مليون دولار، فى نوفمبر 2017، مقابل 8.3 مليون دولار فى نوفمبر 2016، كما تراجعت الواردات منها أيضاً، بالغة 11.7 مليون دولار فى نوفمبر 2017، مقابل 13.6 مليون دولار خلال نوفمبر 2016.



صادرات الكوميسا



واردات الكوميسا

ومن ضمن المؤشرات التى أوضحها التقرير حول التجارة الخارجية لمصر خلال شهر نوفمبر الماضى "أحدث المؤشرات المتوفرة حتى الآن فى جهاز الإحصاء"، قيمة الصادرات البترولية والتى بلغت 221 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار خلال نوفمبر 2016 بانخفاض 3.9%.

أما الصادرات غير البترولية فبلغت قيمتها 2.007 مليار دولار فى نوفمبر 2017، مقابل 1.6 مليار دولار فى نوفمبر 2016، بارتفاع 23.7%.



الصادرات والواردات البترولية وغير البترولية فى نوفمبر 2017

كما أشار التقرير الإحصائى إلى واردات مصر البترولية، والتى بلغت 485 مليون دولار فى نوفمبر 2017، مقابل 492 مليون دولار فى نوفمبر 2016، بانخفاض 1.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية لتلك الشهر المشار إليه من العام الماضى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.697 مليار دولار فى نوفمبر 2016 بانخفاض 2.1%.

وأوضح التقرير، انخفاض الصادرات من السلع نصف المصنعة وتامة الصنع، حيث بلغت قيمة تصدير السلع تامة الصنع فى نوفمبر الماضى 998 مليون دولار، مقابل 1.034 مليار دولار فى نوفمبر 2016، بانخفاض 3.5%، فيما بلغت قيمة صادرات السلع نصف المصنعة 518.7 مليون دولار فى نوفمبر 2017، مقابل 585.7 مليون دولار خلال نوفمبر 2016 بانخفاض 11.4%.



حجم تصدير السلع تامة الصنع ونصف المصنعة

وتمثلت أهم صادرات شهر نوفمبر 2017، حسبما أوضح التقرير، فى تصدير حديد وصلب بقيمة 497.1 مليون دولار، مقابل 81.1 مليون دولار واردات، ومنتجات غذائية بقيمة 1.028 مليار دولار، مقابل 330 مليون دولار واردات، كما تم تصدير أدوية ومنسوجات وملابس وزجاج وغيرها.



أهم الصادرات خلال نوفمبر 2017