الأمير هارى وخطيبته يدعوان أكثر من 2500 مواطن بريطانى لحفل زفافهم







لندن (رويترز)

قال مكتب الأمير هارى اليوم الجمعة، إن حفيد ملكة بريطانيا وخطيبته ميجان ماركل سيدعوان أكثر من 2500 من عامة الشعب للمشاركة فى احتفالات زفافهما فى مايو.

وسيقام زفاف هارى والممثلة الأمريكية ماركل فى قلعة وندسور يوم 19 مايو فى حفل من المتوقع أن يحظى باهتمام عالمى كبير.

وقال قصر كينزنجتون فى بيان "سيدعو الأمير هارى وخطيبته ماركل 2640 شخصا من عامة الشعب إلى قلعة وندسور يوم زفافهما لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه من القلعة".

وسيشمل المدعوون شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.

وتابع البيان "يريد الأمير هارى وميجان ماركل أن تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات".

وأضاف "الزفاف مثل أى زفاف آخر سيكون وقتا للمرح والبهجة يعكس شخصية وقيم العروسين".