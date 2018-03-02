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الأمم المتحدة: يجب إحالة جرائم الحرب فى سوريا للمحكمة

الجمعة، 02 مارس 2018 05:18 م
الأمم المتحدة: يجب إحالة جرائم الحرب فى سوريا للمحكمة مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين





جنيف (رويترز)
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قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر فى سوريا وقصف مقاتلى المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب ينبغى إحالتها للمحكمة.

وقال الأمير زيد إن على مرتكبى الجرائم فى سوريا أن يعلموا أنه يجرى تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا فى المستقبل.

وأضاف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف والذى يجرى مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا "ينبغى أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين". 


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