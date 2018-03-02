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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الجمعة، 02 مارس 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة أحوال الطقس فى القاهرة





كتب – وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 15 26 
وسط الدلتا 14 26 
الإسكندرية 12 23
بلطيم 13 24
مطروح 11 24
السلوم 10 25
سيوة 13 28
بورسعيد 13 21
دمياط 13 22
العريش 10 23
رفح 10 22
الإسماعيلية 11 26
السويس 12 27
رأس سدر 13 24
نخل 05 25
نويبع 17 26
طابا 12 26
كاترين07 21
الطور 13 26
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 27
مرسى علم 16 27
الفيوم 13 27
بنى سويف 12 27
المنيا 11 27
أسيوط 11 27
سوهاج 12 28
قنا 13 29
الأقصر 13 30
أسوان 14 31
أبوسمبل 15 30
الوادى الجديد 12 30
شلاتين 18 28 
أبو رماد 18 27
رأس حدربة 20 26
حلايب 20 26
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 22 35
المدينة 15 29
الرياض 13 24
المنامة 18 23
أبوظبى 19 26
الدوحة 17 25
الكويت 12 24
دمشق 05 20
بيروت 19 21
عمان 07 19
القدس 09 18
غزة 13 23
بغداد 12 23
مسقط 22 26
صنعاء 08 23
الخرطوم 18 33
طرابلس 16 25
تونس 12 23
الجزائر 14 19 
الرباط 14 21
نواكشوط 16 27
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم : 

الصغرى العظمى 
أنقرة -06 13
اسطنبول 09 12
إسلام أباد 12 21
نيودلهى 17 32
جاكرتا 25 31
بكين -01 09
كوالامبور 24 34
طوكيو 03 13
أثينا 12 17
روما 04 14
باريس 00 07
مدريد 06 10
برلين -09 -04
لندن -01 00
مونتريال -01 02
موسكو -14 -10
نيويورك 02 07
واشنطن 02 11
 
 

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