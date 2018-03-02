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الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب بعد حكم إعادته

الجمعة، 02 مارس 2018 06:00 ص
الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب بعد حكم إعادته نقابة الصيادلة - ارشيفية





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إنه طبقا للحكم الصادر بإلغاء قرار وقف النقيب، فقد تم إلغاء الجمعية العمومية، والتى كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة.

وأوضح عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عقد أول اجتماع لمجلس النقابة برئاسة الدكتور محيى عبيد النقيب العام، يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن النقابة تحترم الأحكام القضائية، وأن النقابة حريصة على مصالح أعضائها.


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