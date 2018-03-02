اعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن السويسرية

اعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن السويسريةالجمعة، 02 مارس 2018 08:06 م
الشرطة السويسرية - أرشيفية
(أ ف ب)
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قالت الشرطة السويسرية المحلية إنها اعتقلت شخصا فى برن الجمعة عقب تهديد بوجود قنبلة قرب محطة القطارات فى المدينة والعثور على "أجسام مشبوهة" فى كنيسة مجاورة.
وصرح كريستوف ناغى المتحدث من مركز شرطة كانتون برن لوكالة فرانس برس "تم إبلاغنا بالتهديد بقنبلة".
وأضاف "تم اعتقال شخص فى محيط كنيسة الروح القدس" القريبة من محطة القطارات.
وذكرت الشرطة فى تغريدة على تويتر أنها عثرت على "اجسام مشبوهة فى الكنيسة" دون الكشف عن تفاصيل.
وقالت متحدثة باسم الشرطة "طبقا لمصادرنا، لم يحدث انفجار ولم تقع اصابات فى الوقت الحالي".
وأضافت أنه لأسباب أمنية ستتواجد الشرطة بكثافة فى محيط الكنيسة.. ولم تتأثر حركة القطارات إلا أنه تم الطلب من الركاب استخدام مدخل بديل للمحطة.
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