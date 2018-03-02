استطلاع أمريكى: 57% من الأمريكيين يرون ترامب عنصريا







كتب: أحمد علوى

أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سى"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصرى.

وبحسب الاستطلاع الذى أجرى مع 1337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 فبراير الماضى، فأن 57 من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترامب شخص عنصرى.

ووفقاً للاستطلاع فإن 85% من الديمقراطيين، و21% من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب عنصرى.

ويعتقد 57% من الأمريكيين أن سياسيات ترامب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56% يعتقدون أن سياسيات ترامب سيئة لذوى الأصول اللاتينية، فى حين يرى 47% من الشعب الأمريكى أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

ويرى 60% من المسلمين فى البلاد، و59% من المهاجرين، و51% من ذوى الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم فى المجتمع الأمريكى.