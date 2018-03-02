video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع أمريكى: 57% من الأمريكيين يرون ترامب عنصريا

الجمعة، 02 مارس 2018 02:30 م
استطلاع أمريكى: 57% من الأمريكيين يرون ترامب عنصريا ترامب





كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

أظهر استطلاع للرأى أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سى"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصرى.

 

وبحسب الاستطلاع الذى أجرى مع 1337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 فبراير الماضى، فأن 57 من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترامب شخص عنصرى.

 

ووفقاً للاستطلاع فإن 85% من الديمقراطيين، و21% من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب عنصرى.

 

ويعتقد 57% من الأمريكيين أن سياسيات ترامب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56% يعتقدون أن سياسيات ترامب سيئة لذوى الأصول اللاتينية، فى حين يرى 47% من الشعب الأمريكى أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

 

ويرى 60% من المسلمين فى البلاد، و59% من المهاجرين، و51% من ذوى الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم فى المجتمع الأمريكى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..تظاهر مئات الإيطاليين ضد العنصرية والفاشية

صور.. دانى جلوفر: التمييز العنصرى فى أمريكا سببه القائمون على صناعة الأفلام

صحيفة: انتشار فيديو أغنية مشجعى محمد صلاح ساعد على تفكيك التحيز العنصرى

امريكا

ترامب

عنصرية ترامب

اخبار العالم



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة