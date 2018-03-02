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استجابة لقراء "اليوم السابع".. رئيس حى العجوزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة

الجمعة، 02 مارس 2018 05:57 م
استجابة لقراء "اليوم السابع".. رئيس حى العجوزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة جانب من الإصلاحات





كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بشارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته من ميدان سفنكس حتى شارع السودان، لعمل الصيانة اللازمة، ومراجعة غطاء الأسلاك، وتركيب غير الموجود منها، وذلك استجابة لقراء "اليوم السابع"، بعدما شكو من وجود أسلاك بأعمدة إنارة جامعة الدول مكشوفة، ما يهدد حياه المارة.
 
 
وأكد رئيس حى العجوزة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من تجار الخردة يسرقون أغطية الأعمدة، وهو ما يجعل بعضها مكشوفا، مؤكدا على استمرار المرور الدورى على أعمدة الإنارة بكافة شوارع الحى، لعمل الصيانة اللازمة.

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