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ارتفاع حصيلة المواجهات المسلحة فى الكونغو الديموقراطية إلى 49 قتيلا

الجمعة، 02 مارس 2018 06:18 م
ارتفاع حصيلة المواجهات المسلحة فى الكونغو الديموقراطية إلى 49 قتيلا مسلحون - أرشيفية





بونيا (أ ف ب)
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قتل 49 شخصا على الأقل فى تجدد أعمال العنف المسلح ليلا فى ولاية ايتورى المضطربة فى الكونغو الديموقراطية، بحسب مسؤول فى منظمة خيرية.

وقال الفريد ندرابو بوجو من منظمة كاريتاس المسيحية الكاثوليكية لوكالة فرانس برس "أحصينا 49 جثة ولا زلنا نبحث عن المزيد من الجثث" بعد اندلاع الاضطرابات بين جماعتى هيما وليندو العرقيتين فى الولاية الواقعة فى شمال شرق الكونغو الديموقراطية. 


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