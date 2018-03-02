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الجمعة، 02 مارس 2018 02:50 م
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ارتفاع أعداد قتلى القوات التركية فى عفرين إلى 60 جنديا

الجمعة، 02 مارس 2018 01:02 م
ارتفاع أعداد قتلى القوات التركية فى عفرين إلى 60 جنديا قوات الجيش التركى





لندن (أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقره لندن اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 15 عنصرا من القوات التركية خلال اشتباكات مع القوات الكردية؛ ليرتفع عدد القتلى بصفوف القوات التركية إلى 60 عنصرا، فى إطار العملية العسكرية فى مدينة عفرين بشمال سوريا.

وذكر المرصد أن اشتباكات جرت بين القوات الكردية والتركية فى القطاعين الغربى والشمإلى من ريف عفرين، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من القوات التركية وتدمير آليات تابعة للقوات.

وكان الجيش التركى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل وإصابة 21 جنديا فى اشتباكات مع مسلحى الأكراد فى إطار العملية العسكرية بعفرين شمال سوريا. 


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