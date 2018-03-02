ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام







كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع عودة الأوقية للصعود مرة أخرى مسجلة ارتفاع 11 دولارا فى التعاملات الفورية، لتستقر عند 1322 دولارا حتى صياغة التقرير.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 648 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 555 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 740 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5184 جنيه.

الأوقية : 1322 دولار.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الذهب ارتفع مع بداية التعاملات عليه بقيمة 2 جنيه فقط، وبعدها بأقل من ساعة صعد مرة أخرى فى سوق الصاغة بمصر بنفس القيمة ليصبح إجمالى الارتفاعات 4 جنيهات حتى الآن، متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة حال استمرار السعر الصعودى للبورصة العالمية.

ويعتبر الوقت الحالى هو الأسوأ لشراء المصوغات الذهبية، لذلك ننتظر للوقت الذى يشهد فيه الدولار ارتفاعًا فى البورصات العالمية، والتى تؤدى بصورة فورية إلى انخفاض الأوقية، وهو ما يتبعه تراجع كبير فى سعر الذهب محليًا، لأن الذهب يتأثر فى مصر بثلاث عوامل رئيسية؛ أولها سعر الأوقية العالمية، وثانى عامل هو سعر الدولار فى السوق المصرى، والأمر الأقل تأثيرًا فى الذهب بمصر هو عامل العرض والطلب، وفق خدمة نصيحة اقتصادية المقدمة من "اليوم السابع".

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.