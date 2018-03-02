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احتفالية بـ"المصرى للتأمين" لتكريم أوائل شعبة التأمين التجارية

الجمعة، 02 مارس 2018 08:26 م
احتفالية بـ"المصرى للتأمين" لتكريم أوائل شعبة التأمين التجارية علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين





رانيا فزاع
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يعقد الاتحاد المصرى للتأمين يوم الأحد المقبل احتفالية لتكريم العشرة الأوائل من خريجى المدارس التجارية، تنفيذا للأهداف التى يسعى الاتحاد المصرى للتأمين لتحقيقها، من دعم التعليم التجارى شعبة التأميات نظام الخمس والثلاث سنوات، إضافة إلى تكريم الأوائل من خريجى المدارس التجارية شعبة تأمينات نظام الثلاث والخمس سنوات وتسليمهم شهادات استثمار.

ويذكر أن علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن شركات التأمين حقتت حجم أقساط بقيمة 22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 18.6 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بنسبة نمو 22%، مضيفًا أن جزءا كبيرا من زيادة الأقساط سببه قرار تعويم الجنيه، وما تلاه من مطالبات اتحاد وشركات التأمين إعادة تقييم الأصول حتى بالنسبة للسيارات، ما أدى إلى زيادة حجم الأقساط، رغم تأثر الشركات سلبا بارتفاع فاتورة التأمين على السيارات وقطع الغيار، حتى بالنسبة لشركات التأمين الطبى تأثرت سلبا بعد ارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية.


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