إقبال متوسط على التصويت فى جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد مقر نقابة المهندسين فى المنيا، إقبال متوسط من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى انتخابات الإعادة، التى تجرى على مقعد نقيب المهندسين بالمحافظة، بين كلا من المهندس رجائى سامى حصل الحاصل فى الجولة الأولى على 340 صوتا، والمهندس محمود حسن، الحاصل على 304 أصوات.

قال المهندس محمد رجب، المشرف على اللجنة الانتخابية، أنه تم تخصيص 11 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة لاستقبال 10601 عضوا من لهم حق التصويت فى الانتخابات.

وأكد رجب أن نتائج الجولة الأولى شهدت فوز 7 أعضاء بجميع الشعب.