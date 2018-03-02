إقبال متوسط على التصويت فى جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالمنيا

إقبال متوسط على التصويت فى جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالمنياالجمعة، 02 مارس 2018 02:38 م
انتخابات المهندسين -ارشيفيه
المنيا – حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
شهد مقر نقابة المهندسين فى المنيا، إقبال متوسط من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى انتخابات الإعادة، التى تجرى على مقعد نقيب المهندسين بالمحافظة، بين كلا من المهندس رجائى سامى حصل الحاصل فى الجولة الأولى على 340 صوتا، والمهندس محمود حسن، الحاصل على 304 أصوات.
قال المهندس محمد رجب، المشرف على اللجنة الانتخابية، أنه تم تخصيص 11 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة لاستقبال 10601 عضوا من لهم حق التصويت فى الانتخابات.
وأكد رجب أن نتائج الجولة الأولى شهدت فوز 7 أعضاء بجميع الشعب.
إضافة تعليق
حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب
صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة