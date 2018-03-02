إصابة 8 فى انقلاب تروسيكل بمركز اهناسيا غرب بنى سويف

حادث تصادم-ارشيفيه
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق عزبة أبو شهبة تابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.
وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل 8 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام وهم "محمد سيد رمضان 16 سنة، محمود سيد رمضان 23 سنة، عمر ناجى على 14 سنة، حسام مجدى محمد 14 سنة، أحمد هلال 13 سنة، سيد سالم 16 سنة، محمد سيد 12 سنة، أحمد محمد عيد 18 سنة".
تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحصوصات الطبية اللازمة.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة