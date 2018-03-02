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إصابة 8 فى انقلاب تروسيكل بمركز اهناسيا غرب بنى سويف

الجمعة، 02 مارس 2018 08:38 م
إصابة 8 فى انقلاب تروسيكل بمركز اهناسيا غرب بنى سويف حادث تصادم-ارشيفيه





بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق عزبة أبو شهبة تابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.
 
وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل 8 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام وهم "محمد سيد رمضان 16 سنة، محمود سيد رمضان 23 سنة، عمر ناجى على 14 سنة، حسام مجدى محمد 14 سنة، أحمد هلال 13 سنة، سيد سالم 16 سنة، محمد سيد 12 سنة، أحمد محمد عيد 18 سنة".
 
تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحصوصات الطبية اللازمة.
 

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