إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائرى المرج







كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور حتى طريق الإسكندرية الزراعى، فانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات .