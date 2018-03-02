إصابة 3 أشخاص فى انقلاب شاحنة شرق العوينات بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب شاحنة محملة بكميات من البطاطس بطريق الداخلة – شرق العوينات عند نقطة الكيلو 110 بمحافظة الوادى الجديد، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة محملة بكميات من البطاطس عند نقطة الكيلو 110 بطريق الداخلة – شرق العوينات ما أسفر عن إصابة كلا من وليد سلامة فهمى 22 سنة ومصطفى فران على 23 سنة وفهمى سلامة فهمى 36 سنة، وجميعهم من مركز ديروط بأسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام وإحالتهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.