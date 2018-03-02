إصابة فتاة بتسمم لتناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت فتاة بحالة تسمم إثر تناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "أ.أ.ح" 19 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول أقراص دوائية بالخطأ، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤالها قررت بتناولها جرعة دوائية زائدة بطريق الخطأ، أحدثت إصابتها، ولم تتهم أحدا ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2499 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.