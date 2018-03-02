إصابة طالب بطلق خرطوش طائش فى المنوفية

اسعاف
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طالب بطلق خرطوش طائش، أثناء حضوره حفل عرس، وأطلق عيار أحدث إصابته، بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة شخص بطلق خرطوش بقرية أم صالح دائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين قيام " م .م.ط " 19 سنه، طالب ومقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش محلى الصنع عيار 12 رش كان بحوزته، ابتهاجا بحفل عُرس بذات الناحية، وأحدث إصابته بنفسه برش خرطوش بكف اليد اليمنى .
وتم احتجاز المصاب بمستشفى شبين الكوم الجامعى، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم " تم التحفظ عليه ".
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3428 جنح مركز بركه السبع لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت موالاة الإستعلام عن حالة المصاب، ويعرض علينا فور تماثله للشفاء، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها حول مالك السلاح المضبوط .
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