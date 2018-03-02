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إصابة طالب بطلق خرطوش طائش فى المنوفية

الجمعة، 02 مارس 2018 09:42 ص
إصابة طالب بطلق خرطوش طائش فى المنوفية اسعاف





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طالب بطلق خرطوش طائش، أثناء حضوره حفل عرس، وأطلق عيار أحدث إصابته، بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .
 
تلقى اللواء احمد عتمان مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بإصابة شخص بطلق خرطوش بقرية أم صالح دائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص، تبين قيام " م .م.ط " 19 سنه، طالب ومقيم بذات الناحية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش محلى الصنع عيار 12 رش كان بحوزته، ابتهاجا بحفل عُرس بذات الناحية، وأحدث إصابته بنفسه برش خرطوش بكف اليد اليمنى .
 
وتم احتجاز المصاب بمستشفى شبين الكوم الجامعى، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم " تم التحفظ عليه ".
 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3428  جنح مركز بركه السبع  لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت موالاة الإستعلام عن حالة المصاب، ويعرض علينا فور تماثله للشفاء، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها حول مالك السلاح المضبوط  . 
 
 
 
 

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