إصابة أمينى شرطة فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بطريق بلبيس الصحراوى

أصيب أمينا شرطة فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق بلبيس الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور من اﻷقاليم إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق بلبيس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.