إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى المنيب دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الدكتور بمنطقة المنيب، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى المنيب، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.