إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى العباسية دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العباسية، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران، بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى العباسية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.