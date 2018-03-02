إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى العباسية دون إصابات

حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العباسية، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران، بالمكان بدون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى العباسية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
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