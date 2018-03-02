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إحباط تهريب 4 آلاف لتر سولار مدعم بمحطة بنزين فى السويس

الجمعة، 02 مارس 2018 02:25 م
إحباط تهريب 4 آلاف لتر سولار مدعم بمحطة بنزين فى السويس محطة بنزين - أرشيفية





السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث التموين بمحافظة السويس من ضبط 4 آلاف لتر سولار مدعم أثناء قيام محطة تموين سيارات بمدينة السلام 2 بحى عتاقة بمحاولة تهريبها لأحد أصحاب المحاجر بمنطقة الأدبية والبيع بأعلى من السعر الرسمى بغرض التربح.

 

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا من العميد محمود عيد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من إحباط تهريب سولار مدعم إلى أحد أصحاب المحاجر بمنطقة الأدبية.

 

وخرجت حملة تموينية بقيادة العقيد عبد السميع شاهين رئيس مباحث التموين فى السويس ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين إلى محطة بنزين بمنطقة السلام 2، وتمكنت من إحباط تهريب 4 آلاف لتر سولار لأحد أصحاب المحاجر بمنطقة الأدبية من خلال سيارة فنطاس، بهدف التربح وبيعها بأعلى من السعر الرسمى بغرض التربح.

 

حررت الحملة محضرا بالواقعة، وتم ضبط مالك المحطة وعامل المحطة والسائق السيارة الفنطاس، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسهم والتحفظ على السيارة.


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