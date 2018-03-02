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الجمعة، 02 مارس 2018 02:50 م
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إحباط تفجير سيارة مفخخة غربى الموصل بالعراق

الجمعة، 02 مارس 2018 12:00 م
إحباط تفجير سيارة مفخخة غربى الموصل بالعراق تفجير - أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وضبطها فى قرية شمال شرق قضاء تلعفر غربى الموصل.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وضبطها فى قرية بخور شمال شرق قضاء تلعفر فى الموصل، وتفجيرها من قبل القوة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى استمرارا لجهود القوات الأمنية الكبيرة والتى تعمل على إفشال مخططات تنظيم "داعش" الإرهابى. 


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