أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار الدولار







رانيا فزاع

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية استقرارا بشكل جماعى على نفس ختام أسعار التعاملات أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية، فثبت سعر الدولار والريال السعودى، واليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى ، ووفقاً لعدد من البنوك العاملة فى مصر ، جاءت آخر تحديثات البنوك كالتالى

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية ، عند سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5903 جنيه للشراء، و 90317.6 جنيه للبيع،

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

.5917 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

717.5جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.40 جنيه للشراء، و 21.53 للبيع، بحسب آخر تحديثات المركزى المصرى

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، على نفس ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 24.10جنيه للشراء 24.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى

ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، على سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا 658.4 للشراء ، و 58.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى .

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر الريال السعودى استقراره ، عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.