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16 أبريل.. الحكم فى طعن طارق الزمر على رفع اسمه من معلومات وزارة الداخلية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:01 م
16 أبريل.. الحكم فى طعن طارق الزمر على رفع اسمه من معلومات وزارة الداخلية طارق الزمر - أرشيفية





كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من طارق الزمر على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعويين بامتناع وزارة الداخلية عن رفع اسمه من كارت المعلومات بوزارة الداخلية للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل .

اختصم الطعن رقم 11773 لسنة 59 قضائية علّيا وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون .

 

 

 


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