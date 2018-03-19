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16 أبريل.. "الإدارية العليا" تفصل فى طعن توفيق عكاشة على غلق قناة الفراعين

الإثنين، 19 مارس 2018 12:10 م
16 أبريل.. "الإدارية العليا" تفصل فى طعن توفيق عكاشة على غلق قناة الفراعين توفيق عكاشة - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بغلق قناة الفراعين للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.

 

واختصم الطعن رقم 6611  لسنة 58 قضائية علّيا كلا من محمد حامد سالم .

 

 

 


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