16 أبريل.. "الإدارية العليا" تفصل فى طعن توفيق عكاشة على غلق قناة الفراعين

16 أبريل.. "الإدارية العليا" تفصل فى طعن توفيق عكاشة على غلق قناة الفراعينالإثنين، 19 مارس 2018 12:10 م
توفيق عكاشة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بغلق قناة الفراعين للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.
واختصم الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية علّيا كلا من محمد حامد سالم .
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