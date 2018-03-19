15 أبريل.. النظر فى محاكمة 24 متهما بقضية "الدفوف" بتهمة إثارة الشغب بأسوان







أسوان ندى سليم

حددت محكمة أسوان الابتدائية، اليوم الإثنين، النظر فى القضية المعروفة إعلاميا "الدفوف"، والتى تحمل رقم 26 لسنه 2017، المتورط بها 24 متهما، بجلسة 15 أبريل المقبل للنظر بها.

يأتى ذلك عقب إحالة القضية من محكمة أمن الدولة بعد استشعار المحكمة الحرج فى البت بها، وكان تم إلقاء القبض على المتهمين فى سبتمبر الماضى بعدما وجهت اليهم تهمة إثارة الشغب والتظاهر بدون تصريح، للمطالبة بحق العودة إلى أراضى النوبة.