12 شخصا بالمنصورة يتهمون سيدة ونجليها بالنصب عليهم فى 2.7 مليون جنيه







الدقهلية شريف الديب

حرر 12 شخصا بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة، محاضر اتهموا فيها شقيقين ووالدتهما بالنصب عليهم والحصول على أموالهم للاتجار فى الأدوية نظير أرباح شهرية.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتقدم كل من "عماد الدين أ. ل ، هناء أ، نجلاء أ ، وإبراهيم م، خضرة ع، وحنان ع، وسماح ع ، وأحمد م، محمد م، ومحمد ط، وعبد السميع ص، محمد م"، بتحرير المحاضر أرقام من " 2303 حتى 2314 " لسنة 2018 إدارى مركز المنصورة اتهموا فيه كلا من ، محمد س ، و أحمد س ، ووالدتهما، ويقيمون قرية "طناح" وحالياً شارع "فيصل" الجيزة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (2 مليون و 700 ألف جنيه ) نظير تشغيلها بتجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية.

بالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمين، وعرضهم فور الضبط، وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، وطلب المبلغين لجلسة تحقيق يوم 25 الجارى.