‎ الرى: تنفيذ 99% من مشروع قناطر أسيوط الجديدة







كتبت أسماء نصار

‎أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن نسبة ما تم تنفيذه فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغ (99,38 %) من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية .

‎وأضاف عبد العاطى، أنه جاري صب الأعمال الخرسانية فى مختلف مكونات المشروع حيث بلغ إجمالي ما تم صبه 423,531ألف م3 .

‎وأشار عبد العاطى إلى أنه تم فتح الطريق المؤقت البديل للقناطر القديمة و الكوبري العلوي (الحارة البحرية) للمرور و حركة السيارات وبدأت أعمال الموازنات من خلال بوابات القناطر الجديدة .

‎كما تم نقل جميع مهمات و مكاتب وزارتي الري و الكهرباء و إستشاري المشروع إلي المبني الإداري الجديد، وانهاء أعمال تكريك وتطهير المجري الملاحي الجديد شرق نهر النيل أمام وخلف القناطر القديمة والجديدة تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري تم الإنتهاء من أعمال الحمايات بالقاع بالكامل خلف القناطر الجديدة .

‎كما تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأرضيات " الإنترلوك " حول غرفة التحكم بحوش المفاتيح و جاري العمل بالتركيب حول المبني الإدارى، و ربط منظومة التشغيل للهويسين بمنظومة التشغيل و التحكم للمبني الإداري .تم الإنتهاء من جميع إختبارات الــ Leakage و إختبارات الدهان لجميع بوابات المفيضين.

الجدير بالذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، من أهم المشروعات القومية الكبرى التى يقوم بتنفيذها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وسيتم افتتاحه خلال العام الحالى.