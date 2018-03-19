video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

‎ الرى: تنفيذ 99% من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

الإثنين، 19 مارس 2018 09:50 ص
‎ الرى: تنفيذ 99% من مشروع قناطر أسيوط الجديدة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن نسبة ما تم تنفيذه فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغ (99,38 %) من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية .

وأضاف عبد العاطى، أنه جاري صب الأعمال الخرسانية فى مختلف مكونات المشروع حيث بلغ إجمالي ما تم صبه 423,531ألف م3 .

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم فتح الطريق المؤقت البديل للقناطر القديمة و الكوبري العلوي (الحارة البحرية) للمرور و حركة السيارات وبدأت أعمال الموازنات من خلال بوابات القناطر الجديدة .

كما تم نقل جميع مهمات و مكاتب وزارتي الري و الكهرباء و إستشاري المشروع إلي المبني الإداري الجديد، وانهاء أعمال تكريك وتطهير المجري الملاحي الجديد شرق نهر النيل أمام وخلف القناطر القديمة والجديدة تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري  تم الإنتهاء من أعمال الحمايات بالقاع بالكامل خلف القناطر الجديدة .

كما تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأرضيات " الإنترلوك " حول غرفة التحكم بحوش المفاتيح و جاري العمل بالتركيب حول المبني الإدارى، و ربط منظومة التشغيل للهويسين بمنظومة التشغيل و التحكم للمبني الإداري .تم الإنتهاء من جميع إختبارات الــ Leakage  و إختبارات الدهان لجميع بوابات المفيضين.

الجدير بالذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، من أهم المشروعات القومية الكبرى التى يقوم بتنفيذها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وسيتم افتتاحه خلال العام الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرى: ارتفاع منسوب مصرف ناهيا نتيجة إلقاء الأهالى مخلفات بناء

الرى

وزارة الرى

قناطر اسيوط الجديدة

اخبار

اخبار اليوم




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة