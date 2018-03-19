​​​​​​التعليم تقيم معرضًا للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة







كتب محمود طه حسين

افتتحت راندة حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، فى وزارة التربية والتعليم، معرض للمدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة، الذى يقام فى الفترة من (18 إلى 28/3/2018).

وأكدت راندة حلاوة، خلال الافتتاح على اهتمام الوزارة بتنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب، واكتسابهم مهارات ريادة الأعمال التى تمكنهم من تكوين مشاريع صغيرة، من خلال مشاركتهم فى مشاريع المنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، والمشغولات الخشبية، ولوحات فنية، ومنتجات مدارس التعليم المجتمعى، والتعليم الفنى.