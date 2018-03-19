يلا شارك.. مؤتمر مستقبل وطن ببورسعيد يحث المواطنين على دعم السيسى (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 08:41 م
مؤتمر حزب مستقبل وطن ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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رفع حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مساء اليوم الإثنين، شعار "يلا شارك"، وذلك من خلال رسائل ضوئية على واجهة المركز الثقافى المقام به مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2018 .
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الرسائل الضوئية التى ظهرت على واجهة المركز الثقافى وهى "تحيا مصر، يلا شارك، نرى فيك مستقبل وطن"، بالإضافة إلى صورة السيسى، دعما له لفترة رئاسية ثانية .
وصاحبت هذه الرسائل، الأغانى الوطنية والألعاب النارية، وامتلأت جنبات المركز الثقافى وأسواره بصور "السيسى" .
رسائل ضوئية بمؤتمر مستقبل وطن
يلا شارك .. للحث على المشاركة بالانتخابات
المركز الثقافى ببورسعيد
مؤتمر حزب مستقبل وطن ببورسعيد
ألعاب نارية بالمركز احتفالا بدعم السيسي
شعارات المشاركة بالانتخابات
صور السيسي بالمركز الثقافى
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