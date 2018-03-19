video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

يلا شارك.. مؤتمر مستقبل وطن ببورسعيد يحث المواطنين على دعم السيسى (صور)

الإثنين، 19 مارس 2018 08:41 م
يلا شارك.. مؤتمر مستقبل وطن ببورسعيد يحث المواطنين على دعم السيسى (صور) مؤتمر حزب مستقبل وطن ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

رفع حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مساء اليوم الإثنين، شعار "يلا شارك"، وذلك من خلال رسائل ضوئية على واجهة المركز الثقافى المقام به مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2018 .
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الرسائل الضوئية التى ظهرت على واجهة المركز الثقافى وهى "تحيا مصر،  يلا شارك،  نرى فيك مستقبل وطن"، بالإضافة إلى صورة السيسى، دعما له لفترة رئاسية ثانية .
 
 
وصاحبت هذه الرسائل، الأغانى الوطنية والألعاب النارية، وامتلأت جنبات المركز الثقافى وأسواره بصور "السيسى" .
 
 
رسائل ضوئية بمؤتمر مستقبل وطن
رسائل ضوئية بمؤتمر مستقبل وطن

يلا شارك .. للحث على المشاركة بالانتخابات
يلا شارك .. للحث على المشاركة بالانتخابات

المركز الثقافى ببورسعيد
المركز الثقافى ببورسعيد

مؤتمر حزب مستقبل وطن ببورسعيد
مؤتمر حزب مستقبل وطن ببورسعيد

ألعاب نارية بالمركز احتفالا بدعم السيسي
ألعاب نارية بالمركز احتفالا بدعم السيسي

شعارات المشاركة بالانتخابات
شعارات المشاركة بالانتخابات

صور السيسي بالمركز الثقافى
صور السيسي بالمركز الثقافى
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل البرلمان: السادات هزم العدو الإسرائيلى والسيسى يقضى على الإرهاب

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة