"وول ستريت" تغلق منخفضة مع هبوط سهم "فيس بوك"الإثنين، 19 مارس 2018 11:09 م
بورصة وول ستريت وترامب
رويترز
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نزلت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أسوء أداء يومى فى أكثر قليلا من خمسة أسابيع مع هبوط سهم فيس بوك وسط مخاوف من زيادة القواعد التنظيمية لشركات التكنولوجيا الكبيرة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 335.6 نقطة أو 1.35% ليغلق عند 24610.91 نقطة.
ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.09 نقطة أو 1.42% إلى 2712.92 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 137.74 نقطة أو 1.84% لينهى اليوم عند 7344.24 نقطة.
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