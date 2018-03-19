ولى العهد السعودى يغادر المملكة إلى الولايات المتحدة الامريكية

رويترز _ أ.ش.أ

توجه ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.

وذكر الديوان الملكى السعودى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجه ولى العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعددًا من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.