وكيل صحة الغربية: إحالة القائمين على صرف أحكام بدل عدوى لغير المستحقين للتحقيق







الغربية عادل ضرة

صرح الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأنه قرر إحالة جميع العاملين القائمين على صرف بدل العدوى التى تم صرفها من غير مستحقيها بمديرية الصحة، إلى نيابة الأموال العامة والمحامى العام لنيابات غرب طنطا للتحقيق فى المخالفات التى شابت عملية الصرف.

وأضاف "شرشر" أنه تم فحص جميع الأحكام الخاصة ببدل العدوى وتبين أن أغلبها من غير المستحقين بمكافحة العدوى أو حصلوا على أحكام عن مدد لم يكن قد تم تطبيق قرار الوزير الخاص بمكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القرار بمحافظة الغربية عام 2010 وتم التوجه للمحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، واطلاعه على الموضوع وتمت إحالة الموضوع الذى قرر إحالته للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وتم استرداد مبالغ مالية طائلة تم صرفها بطريقة التحايل والتزوير وصلت إلى مبلغ مليون جنيه تقريبًا.