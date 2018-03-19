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وكيل إدارة الشئون بالقاهرة: لأول مرة السماح للأبناء بالتنازل عن الحج للوالدين

الإثنين، 19 مارس 2018 11:17 ص
وكيل إدارة الشئون بالقاهرة: لأول مرة السماح للأبناء بالتنازل عن الحج للوالدين اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة





كتب ــ إبراهيم أحمد - تصوير ـ عمرو مصطفى - محمد العاصى
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أكد اللواء أشرف سعيد، وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، أنه لأول مرة هذا العام تسمح الوزارة للأبناء الفائزين برحلة الحج بالتنازل عنها للوالدين.

وأشار وكيل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، خلال حفل إعلان نتيجة حج القرعة التى تنظمه مديرية أمن القاهرة، بأكاديمية الشرطة فى العباسية، إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تقديم جميع التيسيرات للحجاج بدءا من عملية تسجيل بياناتهم بأقسام الشرطة وحتى الفوز برحلة الحج.

وتابع اللواء أشرف سعيد وكيل الادارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، أنه لأول مرة هذا العام يتم التيسير على المواطنين فى كافة الإجراءات، بأن تم السماح لكافة المتقدمين لحج القرعة على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم بأقرب قسم شرطة لهم دون التقييد بمكان الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى.

وتتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويتم تحصيل الرسوم فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25 مارس الجارى عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، وكذا حساب قيمة رسوم الطيران.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج: 

ـ جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على إلا تقل مدة صلاحيته عن سنة، وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه.

وفى حالة عدم وجود جواز سفر الحـاج الفائز، فعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك قبل تحصيل تكاليف الحج منه لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

 ـ صورة حديثة مقاس (4 × 6) بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز، والبطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم ( لقاح الأنفلوانزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW، والحمى المخية الشوكية ) أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش الحج)بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18/3/1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى تقديم مستند التجنيد عند سفره، وموافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.

 


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