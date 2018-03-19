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وكالة انترفاكس: 6000 شخص غادروا مدينة الغوطة السورية صباح اليوم

الإثنين، 19 مارس 2018 10:55 ص
وكالة انترفاكس: 6000 شخص غادروا مدينة الغوطة السورية صباح اليوم المئات يغادرون مدينة الغوطة السورية





موسكو (رويترز)
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نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية، للأنباء عن وزارة الدفاع قولهاـ إن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية منذ صباح اليوم الاثنين.

وكانت  وزارة الدفاع أعلنت ، اليوم الاثنين، أن أكثر من 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء.

وواصل الجيش السورى أمس الأحد، تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا عبر الممرات الأمنة التى أنشأها الجيش السورى فى حوش العشارى شرق بلدة حموريا على مشارف العاصمة.

وكان المتحدث الرسمى باسم المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا، فلاديمير زولوتوخين، خروج أكثر من 68 ألف مدنى من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية .

وقال المتحدث فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية" إن إجمالى عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68 ألف شخص.

وشهد معبر حمورية الإنسانى أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة.

 

 


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الدفاع الروسية: 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية السورية اليوم

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