وفد سياحى يتجه للسعودية للتعاقد مع مؤسسة الطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج







كتبت: ميرفت رشاد

يتجه وفد سياحى يضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، ولجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة ، اليوم الاثنين ، للمملكة العربية السعودية ، لانتهاء من إجراءات الحج فى توقيتات مبكرة للتعاقد على أفضل الخدمات المقدمة بأقل الأسعار وذات جودة عالية تحفظ كرامة الحاج المصرى.

وقال ناصر تركى نائب رئيس لجنة الأعمال بغرفة شركات السياحة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إن الوفد سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية ، للتعاقد على إقامة حجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، وتجنب كافة السلبيات التى واجهت الشركات والحجاج العام الماضى.

وأضاف، أن الوفد يضم كلا من هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، وأشرف شيحه وأحمد إبراهيم عضوا اللجنة العليا للحج والعمرة.