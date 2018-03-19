video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وفد سياحى يتجه للسعودية للتعاقد مع مؤسسة الطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج

الإثنين، 19 مارس 2018 07:20 م
وفد سياحى يتجه للسعودية للتعاقد مع مؤسسة الطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج وزيرة السياحة





كتبت: ميرفت رشاد
إضافة تعليق

 
يتجه وفد سياحى يضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، ولجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة ، اليوم الاثنين ، للمملكة العربية السعودية ، لانتهاء من إجراءات الحج فى توقيتات مبكرة للتعاقد على أفضل الخدمات المقدمة بأقل الأسعار وذات جودة عالية تحفظ كرامة الحاج المصرى.
 
وقال ناصر تركى نائب رئيس لجنة الأعمال بغرفة شركات السياحة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إن الوفد سيعقد اجتماعا غدا الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية ، للتعاقد على إقامة حجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، وتجنب كافة السلبيات التى واجهت الشركات والحجاج العام الماضى. 
 
وأضاف، أن الوفد يضم كلا من هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ، وأشرف شيحه وأحمد إبراهيم عضوا اللجنة العليا للحج والعمرة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 قضايا مصيرية للمرشدين السياحيين تنتظر انعقاد العمومية الثالثة فى تاريخ النقابة.. التخلص من سلطات وزارة السياحة والأجر اليومى وزيادة المعاشات أبرزها.. والأمين العام: سحب صلاحياتنا بتراخيص المهنة أضر بسمعتنا

جمعية رجال الأعمال تطالب وزارة السياحة بإنشاء غرفة لتنظيم المؤتمرات

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

الحج

رحلات الحج

السعودية




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة