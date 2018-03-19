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وفاة لاعب فى سيرك "دو سولاى" إثر سقوطه أثناء عرض بهلوانى

الإثنين، 19 مارس 2018 10:18 ص
وفاة لاعب فى سيرك "دو سولاى" إثر سقوطه أثناء عرض بهلوانى سيرك -أرشيفية





رويترز
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أعلنت شركة (سيرك دو سولاى) الترفيهية أن أحد اللاعبين المتمرسين فى الفرقة توفى بعد أن سقط على المسرح أثناء عرض بهلوانى فى الهواء مطلع الأسبوع فى مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووقع الحادث مساء يوم السبت عندما سقط اللاعب الفرنسى يان أرنو (38 عاما) أثناء عرض (فولتا) لفرقة السيرك الشهيرة، وفارق أرنو الحياة متأثرا بجروحه فى مستشفى قريب.

ويشارك أرنو فى عروض (سيرك دو سولاى) منذ 15 عاما وقال دانييل لامار الرئيس التنفيذى للشركة الترفيهية إن اللاعب الراحل كان يعتبر أحد أكثر أعضاء الفرقة تمرسا وخبرة.

وأضاف لامار الذى سافر إلى تامبا ليكون بجانب الفرقة "اندهشنا بشدة أن يحدث مثل هذا الأمر رغم خبرته الطويلة. لا يمكننى وصف ما يشعر به الناس. إنه أمر مروع".

وأشار لامار إلى أن هذه هى ثالث وفاة للاعب فى (سيرك دو سولاى) على مدار تاريخ الفرقة الممتد منذ 34 عاما مضيفا أن العرض البهلوانى فى الهواء يعتبر آمنا نسبيا.

وقالت جوليان مارتينيز التى شهدت الحادث لقناة (دبليو.إف.إل.إيه) التلفزيونية المحلية "كان فظيعا. سمعنا كل صرخات الجمهور. وكان هناك أطفال وانتابهم الفزع".

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن يدى أرنو أفلتتا على ما يبدو أثناء العرض البهلوانى فى الهواء فسقط مما أدى لوقف العرض على الفور. وقالت شرطة تامبا إن إدارة السلامة والصحة المهنية فى الولايات المتحدة تتحرى ملابسات الحادث، وأعلنت (سيرك دو سولاى) إلغاء آخر عرضين لفولتا فى مدينة تامبا بعد أن كانا مقررين أمس الأحد.

 

 


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