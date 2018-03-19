وصول و سفر 2112 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 518 شاحنة بموانئ السويس







جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينتين عمان و الحرية2،وعلى متنهم 127 راكب و 94 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 12 سيارة،فيما شهد الميناء بالأمس، مغادرة ثلاث سفن، و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس، و على متنهم 203 راكب و 286 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة إستقبال العبارة القاهرة، و على متنها 174 راكب و 7 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس، مغادرة العبارة القاهرة، و على متنها 148 راكب و 12 سيارة .

يشهد ميناء نويبع، وصول و سفر 1460 راكب و تداول 136 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم، لاستقبال السفينة سينا، و على متنها 101 راكب و 6 براد و 13 تريلا و 4 سيارة، كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج، و على متنهم 279 راكب و19 براد و 4 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس، إستقبال ثلاث سفن، و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج، و على متنهم 216 راكب و 8 براد و 6 تريلا، فيما غادرت ثلاث سفن، و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج، و على متنهم 864 راكب و 58 براد و 22 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت .