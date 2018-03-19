وصول أول رحلة إلى مطار أربيل بعد فتحه أمام الرحلات الدولية







بغداد (أ ش أ)

وصلت طائرة سعودية اليوم الاثنين، إلى مطار أربيل بإقليم كردستان شمال العراق، لتكون بذلك أول رحلة دولية تصل إلى المطار بعد قرار الحكومة الاتحادية فى بغداد بفتحه أمام الرحلات الدولية .

وذكرت قناة ( السومرية نيوز) أن الطائرة السعودية وصلت صباح اليوم إلى مطار أربيل الدولى بعد قرار الحكومة الاتحادية فى بغداد بإعادة فتح مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مشيرة إلى أنه ستكون هناك أربع رحلات فى الأسبوع من المملكة العربية السعودية إلى أربيل.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن الثلاثاء الماضى، إعادة فتح مطارى أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية.

كانت السلطات الاتحادية فى بغداد قد فرضت حظرا على الرحلات الدولية من مطار أربيل منذ 29 سبتمبر الماضى ردا على استفتاء الاستقلال الذى اُجرى بإقليم كردستان فى سبتمبر الماضى.